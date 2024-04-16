В Пенсильвании загорелся завод по производству артиллерийских снарядов для ВСУ

На предприятии в Скрантоне, штат Пенсильвания, где производят снаряды для Украины, вспыхнул пожар. Об этом пишет РИА Новости.

Завод, который принадлежит компании General Dynamics, - один из семи, где производят боевое снаряжение для Соединенных Штатов. Сообщается, что огонь был ликвидирован, никто не пострадал.

Завод, на котором производятся 155-миллиметровые артснаряды, играет ключевую роль в усилиях администрации Байдена по увеличению поставок оружия Украине. Ожидается, что к 2027 году завод будет производить 35 000 артиллерийских снарядов в месяц.