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В Пенсильвании загорелся завод по производству артиллерийских снарядов для ВСУ

16 апреля 2024 09:39
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На предприятии в Скрантоне, штат Пенсильвания, где производят снаряды для Украины, вспыхнул пожар. Об этом пишет РИА Новости.

Завод, который принадлежит компании General Dynamics, - один из семи, где производят боевое снаряжение для Соединенных Штатов. Сообщается, что огонь был ликвидирован, никто не пострадал. 

Завод, на котором производятся 155-миллиметровые артснаряды, играет ключевую роль в усилиях администрации Байдена по увеличению поставок оружия Украине. Ожидается, что к 2027 году завод будет производить 35 000 артиллерийских снарядов в месяц.

# Международная политика

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