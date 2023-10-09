В Пенсильвании во время стрельбы на вечеринке погиб человек

Новости США. В американском штате Пенсильвания в результате стрельбы по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американском штате Пенсильвания в результате стрельбы по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла на вечеринке в общественном центре городка Уайт-Тауншип. Как сообщили в полиции, огонь открыли несколько мужчин. Сколько было нападавших, неизвестно. Сейчас ведется их поиск, выясняются все обстоятельства происшествия и мотивы преступников.