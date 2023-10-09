Миротворческое учение ОДКБ началось в Кыргызстане

Стоять на страже безопасности и сохранять мир – общая задача. Совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» стартовало в Кыргызстане. Торжественная церемония открытия прошла на полигоне Эдельвейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в маневрах принимают национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. В учениях задействуют более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты, самолеты, беспилотную авиацию и боевые катера.

Артур Темиров, руководитель совместного учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023»:

Это совместное учение – логическое завершение серии учений «Боевое братство». Здесь мы отрабатываем вопросы постконфликтного урегулирования, то есть непосредственно работу коллективную миротворческих сил. В рамках учения здесь сосредоточены войска более 1 300 человек. В этом учении мы впервые задействовали Военно-морской флот Российской Федерации.