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Миротворческое учение ОДКБ началось в Кыргызстане

09 октября 2023 10:53
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Стоять на страже безопасности и сохранять мир – общая задача. Совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» стартовало в Кыргызстане. Торжественная церемония открытия прошла на полигоне Эдельвейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миротворческое учение ОДКБ началось в Кыргызстане-1

Участие в маневрах принимают национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. В учениях задействуют более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты, самолеты, беспилотную авиацию и боевые катера.

Миротворческое учение ОДКБ началось в Кыргызстане-4

Артур Темиров, руководитель совместного учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023»:
Это совместное учение – логическое завершение серии учений «Боевое братство». Здесь мы отрабатываем вопросы постконфликтного урегулирования, то есть непосредственно работу коллективную миротворческих сил. В рамках учения здесь сосредоточены войска более 1 300 человек. В этом учении мы впервые задействовали Военно-морской флот Российской Федерации.

Миротворческое учение ОДКБ началось в Кыргызстане-7

В рамках учений должностным лицам и военнослужащим предстоит отточить механизмы действий в ходе проведения операции по поддержанию мира. Они будут отрабатывать задачи на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при оказании гумпомощи, сопровождении колонн, освобождении населенных пунктов, спасении заложников. И все это в условиях высокогорья. Государства – участники организации имеют более чем 25-летний опыт миротворчества в разных уголках мира. В 2022-м миротворцы ОДКБ были задействованы в операции на территории Казахстана. С задачами справились образцово.

# Военные учения # Фотофакт

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