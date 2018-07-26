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В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв

26 июля 2018 08:18
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Новости Китая. Срочные новости поступают в эти минуты из Пекина. Здесь у посольства США прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв-1

На кадрах, снятых очевидцами у здания американского диппредставительства, видны клубы едкого дыма. На месте происшествия уже работают правоохранители и спасатели.

В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв-4

Район оцеплен. Ведётся экстренная эвакуация. Обстоятельства ЧП пока неизвестны. О погибших или раненых сведений нет

# Несчастный случай # Фотофакт

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