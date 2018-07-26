В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв

Новости Китая. Срочные новости поступают в эти минуты из Пекина. Здесь у посольства США прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах, снятых очевидцами у здания американского диппредставительства, видны клубы едкого дыма. На месте происшествия уже работают правоохранители и спасатели.