В Пекине открыли книжный магазин с котиками

Необычный книжный магазин открыли в Пекине. Он особо привлекателен для любителей домашних животных. Помимо книг на стеллажах можно встретить кота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцы предлагают не просто совершить покупку, но и пообщаться с питомцами. Как шутят сотрудники, в одном месте собраны основные способы снять стресс: чтение и общение с животными. Кстати, многие из представленных книг на полках посвящены домашним любимцам. А еще магазин предлагает услуги груминга, а также корм и одежду для животных.