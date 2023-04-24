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В Пекине открыли книжный магазин с котиками

24 апреля 2023 09:30
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Необычный книжный магазин открыли в Пекине. Он особо привлекателен для любителей домашних животных. Помимо книг на стеллажах можно встретить кота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Пекине открыли книжный магазин с котиками -1

В Пекине открыли книжный магазин с котиками -3

В Пекине открыли книжный магазин с котиками -5

Продавцы предлагают не просто совершить покупку, но и пообщаться с питомцами. Как шутят сотрудники, в одном месте собраны основные способы снять стресс: чтение и общение с животными. Кстати, многие из представленных книг на полках посвящены домашним любимцам. А еще магазин предлагает услуги груминга, а также корм и одежду для животных.  

# Домашние животные # Новости Китая # Фотофакт

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