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В Огайо загорелся самолёт из-за столкновения с птицей

24 апреля 2023 08:07
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Новости США. Самолет загорелся вскоре после вылета из аэропорта американского штата Огайо. Предположительно, причиной пожара в двигателе стало столкновение с птицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Огайо загорелся самолёт из-за столкновения с птицей-1

После ЧП Boeing был вынужден вернуться. На земле пламя быстро потушили. Никто из пассажиров не пострадал. Произошедшее привело лишь к незначительным задержкам рейсов. В остальном воздушная гавань продолжила работать в обычном режиме.  

# Самолет # Новости США # Фотофакт

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