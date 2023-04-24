В Огайо загорелся самолёт из-за столкновения с птицей

Новости США. Самолет загорелся вскоре после вылета из аэропорта американского штата Огайо. Предположительно, причиной пожара в двигателе стало столкновение с птицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ЧП Boeing был вынужден вернуться. На земле пламя быстро потушили. Никто из пассажиров не пострадал. Произошедшее привело лишь к незначительным задержкам рейсов. В остальном воздушная гавань продолжила работать в обычном режиме.