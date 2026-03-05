Азаренок: Израиль обрекает себя на вечную ненависть всего мусульманского мира, его в конце концов уничтожат

«Кому нужно одновременное падение и команды Трампа в США, и Ирана как независимой страны, и Израиля? Великобритании. Она хочет вернуть все свои колонии на Ближнем Востоке, все свое владычество, которое разрушили Сталин и США после войны».