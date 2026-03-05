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В Венгрии армия приступила к охране энергетических объектов

05 марта 2026 06:17
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В Венгрии армия приступила к охране всех ключевых энергетических объектов. Под защиту взяты единственные в стране нефтеперерабатывающий завод и атомная электростанция, а также подземные газохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Венгрии армия приступила к охране энергетических объектов-2

Их безопасность обеспечивают подразделения механизированной бригады с использованием бронетехники. Военные катера патрулируют реки и водоемы вблизи стратегических объектов. Эти экстренные меры правительство приняло из-за опасений, что Украина, согласно данным разведки, готовится начать действия против венгерской энергетической сети.

# Венгрия

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