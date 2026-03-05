США и Эквадор проводят совместную операцию против наркокартелей

США начали новую военную операцию – на этот раз в Эквадоре. В рамках борьбы с наркокартелями военнослужащие двух стран проводят масштабный рейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США начали новую военную операцию – на этот раз в Эквадоре. В рамках борьбы с наркокартелями военнослужащие двух стран проводят масштабный рейд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первый случай, когда американские подразделения осуществляют наземную операцию против южноамериканских преступных группировок, признанных террористическими. Ранее действия Пентагона ограничивались авиаударами по лодкам контрабандистов в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне, а на территории страны США лишь консультировали эквадорские войска в их противостоянии с наркомафией.