12 человек погибли при падении автобуса в реку в Перу

По меньшей мере 12 человек погибли в результате крупного ДТП в Перу. На горной дороге микроавтобус на полной скорости протаранил два легковых автомобиля, после чего упал с обрыва в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате крупного ДТП в Перу. На горной дороге микроавтобус на полной скорости протаранил два легковых автомобиля, после чего упал с обрыва в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент происшествия в салоне находились 25 пассажиров, информация о количестве пострадавших уточняется. Расследованием причин катастрофы занимается полиция. По предварительной версии, виновником трагедии стал водитель автобуса, который превысил скорость, не справился с управлением и не имел разрешения на перевозку пассажиров.