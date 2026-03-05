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12 человек погибли при падении автобуса в реку в Перу

05 марта 2026 06:19
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По меньшей мере 12 человек погибли в результате крупного ДТП в Перу. На горной дороге микроавтобус на полной скорости протаранил два легковых автомобиля, после чего упал с обрыва в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

12 человек погибли при падении автобуса в реку в Перу-2

В момент происшествия в салоне находились 25 пассажиров, информация о количестве пострадавших уточняется. Расследованием причин катастрофы занимается полиция. По предварительной версии, виновником трагедии стал водитель автобуса, который превысил скорость, не справился с управлением и не имел разрешения на перевозку пассажиров.

# Аварии в Перу # ДТП

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