По его словам, внушение полякам, что якобы Вооруженные силы оснащены лучше, чем когда-либо, является «глубоко нечестным». По данным парламентария, сейчас армия испытывает нехватку всего – обмундирования, боеприпасов, разведывательного оборудования систем ПВО, управления огнем, а также самолетов, танков, боевых машин, другого вооружения и даже полигонов. Как выяснилось, масштабная программа модернизации армии, о которой так много говорят власти, не выполняется. Возникает вполне резонный вопрос: куда же уходят миллиарды бюджетных средств? Ведь только в 2024 году на эти цели было потрачено около 30 миллиардов евро.