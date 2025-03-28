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В Брестской области запустили уникальный проект для блогерского сообщества

28 марта 2025 20:44
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Увидеть первый регион страны глазами блогеров. В Брестской области запустили уникальный проект для блогерского сообщества. 10 авторов популярного контента с суммарной аудиторией 765 тысяч подписчиков на протяжении года увидят все районы Брестской области, в деталях расскажут, чем гордятся местные, какие существует традиции и почему не готовы променять свою прописку ни на какую другую.

Кристина Протосовицкая погрузилась в мир, где главная валюта – лайки и просмотры.

В Брестской области запустили уникальный проект для блогерского сообщества-2

Первый в маршруте – самый большой по площади район страны – Столинский. Три дня, чтобы погрузиться в жизнь местных: подняться на колокольню строящегося православного храма; познакомиться с семейными историями в первом в Беларуси музее матери – каждый 13 орден вручается представительницам этого края; поучаствовать в сборе урожая весенних томатов в теплицах 4-го поколения размером в 14 футбольных полей; покорить Припять на пути к усадьбе, парящей над землей, будто в Венеции – паводков местные не боятся.

Просмотры видео в социальных сетях перешагнули стотысячную отметку меньше чем за сутки.

В Брестской области запустили уникальный проект для блогерского сообщества-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Самое сердце Полесья – Ольманские болота. Или, иными словами, «легкие Европы», за которые пока Беларуси не платят. Но это пока. Я думаю, блогеры скоро наведут на эту мысль.

Подробности в видео.

# блогеры # Кристина Протосовицкая

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