Увидеть первый регион страны глазами блогеров. В Брестской области запустили уникальный проект для блогерского сообщества. 10 авторов популярного контента с суммарной аудиторией 765 тысяч подписчиков на протяжении года увидят все районы Брестской области, в деталях расскажут, чем гордятся местные, какие существует традиции и почему не готовы променять свою прописку ни на какую другую.

Первый в маршруте – самый большой по площади район страны – Столинский. Три дня, чтобы погрузиться в жизнь местных: подняться на колокольню строящегося православного храма; познакомиться с семейными историями в первом в Беларуси музее матери – каждый 13 орден вручается представительницам этого края; поучаствовать в сборе урожая весенних томатов в теплицах 4-го поколения размером в 14 футбольных полей; покорить Припять на пути к усадьбе, парящей над землей, будто в Венеции – паводков местные не боятся.

Просмотры видео в социальных сетях перешагнули стотысячную отметку меньше чем за сутки.