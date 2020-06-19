В Париже заработают последние 17 станций метро, а в Чехии отменят обязательное ношение масок

Новости мира. Мир продолжает выздоравливать и выходить из затянувшегося локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Париже со следующей недели возобновят работу последние 17 станций метро.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в середине марта были закрыты 60 парижских станций из 300. Они открывались постепенно на фоне ослаблений карантинных ограничений. В целях безопасности пассажиры общественного транспорта все еще должны носить маски. Если же ее нет, придется заплатить штраф. Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей