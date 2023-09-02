Прямой эфир

В Париже запретили электросамокаты из-за их травмоопасности. Куда их вывезут?

02 сентября 2023 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В Париже начал действовать запрет на электросамокаты. Теперь их невозможно взять напрокат: приложения не работают, а сам транспорт отправлен на ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже запретили электросамокаты из-за их травмоопасности. Куда их вывезут?-1

Ранее жители французской столицы проголосовали за ликвидацию электросамокатов с улиц. В 2022 году в Париже от двухколесного транспорта пострадали более 450 человек. Вероятно, небезопасность и стала основной причиной беспокойства французов. Теперь электросамокаты будут вывезены в другие города и даже страны, где они пока разрешены. В частности, в Германию, Польшу и Израиль.

# Необычный транспорт # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании более 150 школ закрыли из-за риска обрушения зданий
02 сентября 2023 07:31

В Великобритании более 150 школ закрыли из-за риска обрушения зданий

Окай Депрем: союз России и Турции далеко не нравится США
01 сентября 2023 20:18

Окай Депрем: союз России и Турции далеко не нравится США

Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС
01 сентября 2023 19:42

Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС