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Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС

01 сентября 2023 19:42
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Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС-1

Ранее Конституционный суд страны постановил, что он полностью соответствует основному закону республики. А председатель суда подчеркнул, что это решение окончательное. Что несомненно вызвало реакцию Москвы. В МИД России назвали планы Еревана «абсолютно неприемлемыми» на фоне незаконных ордеров на российское руководство, включая Владимира Путина. При этом стоит отметить, что юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Египет, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция, Беларусь и даже США.

# Международная политика # Фотофакт

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