Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС

Ранее Конституционный суд страны постановил, что он полностью соответствует основному закону республики. А председатель суда подчеркнул, что это решение окончательное. Что несомненно вызвало реакцию Москвы. В МИД России назвали планы Еревана «абсолютно неприемлемыми» на фоне незаконных ордеров на российское руководство, включая Владимира Путина. При этом стоит отметить, что юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Египет, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция, Беларусь и даже США.