Власти Украины предлагали угнавшему вертолет Кузьминову остаться в стране

Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему военный российский вертолет Ми-8 и перебежавшему на сторону ВСУ, предлагали остаться в Украине. Об этом сообщил СНБО Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Нарышкин назвал Кузьминова «предателем и преступником».

Накануне в испанских СМИ появилась новость об обнаружении тела с пулевыми ранениями. В пресс-службе Гражданской гвардии не подтверждали его личность, но позже агентство Efe заявило, что это был именно Кузьминов. Пресс-секретарь Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов также сообщил, что Кузьминов погиб в Испании.