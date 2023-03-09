В Париже радикалы разгромили витрины магазинов и остановки – протесты против пенсионной реформы продолжаются

Катастрофа и отход от ценностей демократии. Именно так западные политики охарактеризовали грузинский закон об иноагентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также отметил, что местные власти должны уважать право грузинских граждан на мирный протест. Однако пока европейские политики крайне озабочены протестами в другой стране – в Париже начались новые демонстрации.

На улицы французской столицы вышли представители молодежных организаций. Позже к ним присоединились радикалы, которые начали крушить витрины магазинов и остановки. Повод для протеста прежний – пенсионная реформа. При этом, в отличие от Грузии, местные власти никак не отреагировали на недовольство населения. Несмотря на многочисленные демонстрации, парламент Франции все-таки одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.