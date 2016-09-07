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В Париже откроют первый лагерь для беженцев

07 сентября 2016 07:15
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Новости Франции. В Париже готовят к открытию первый лагерь для беженцев. Сейчас огромное количество мигрантов живет на улицах французской столицы. В новом центре смогут разместить порядка 400 мужчин. Другой лагерь откроют к концу года, там найдутся места для женщин и детей.

Но, по всей видимости, французы не в восторге от такой затеи. На днях должен был открыться центр на 200 человек, но его подожгли. Также жители Франции выступают за закрытие стихийного палаточного лагеря, который расположился в Кале. Демонстранты блокировали проезд к этому портовому городу и требуют сноса палаточного городка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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