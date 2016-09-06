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Сибирская хаски заработала на учебу своей хозяйке

06 сентября 2016 13:16
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Новости Великобритании. История о том, как могут заботиться о людях, те, кого приручают. Сибирская хаски помогла своей хозяйке заработать на учебу в престижном университете. Дело в том, что собака стала мемом в интернете, когда британка опубликовала фотографию с невероятно обиженным взглядом животного.

С тех пор прошел год. Ануки, так зовут домашнего любимца, стал звездой: его узнают практически во всем мире и приглашают на съемки в качестве модели. За это время пес принес своей хозяйке немалую сумму, которую девушка собирается потратить на учебу в университете. Девушка говорит, что внешность Ануки обманчива – на самом деле животное очень любящее и ласковое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Домашние животные

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