Четвертый за сутки взрыв прогремел в Кабуле

Новости Афганистана. Кабул живет в страхе. Несколько часов тому назад в столице Афганистана прогремел уже четвертый взрыв за сутки. Число пострадавших пока уточняется. В центре Кабула продолжаются столкновения между боевиками и полицией. Вооруженные люди атаковали офис международной благотворительной организации, возле которой ранее уже сдетонировала бомба.

Напомним, в результате череды терактов погибли более 30 человек, около сотни получили тяжелые ранения. Среди жертв – сотрудники полиции и специальных служб. Ответственность за взрывы взяло на себя исламистское движение «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.