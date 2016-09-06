Прямой эфир

Четвертый за сутки взрыв прогремел в Кабуле

06 сентября 2016 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Кабул живет в страхе. Несколько часов тому назад в столице Афганистана прогремел уже четвертый взрыв за сутки. Число пострадавших пока уточняется. В центре Кабула продолжаются столкновения между боевиками и полицией. Вооруженные люди атаковали офис международной благотворительной организации, возле которой ранее уже сдетонировала бомба.

Напомним, в результате череды терактов погибли более 30 человек, около сотни получили тяжелые ранения. Среди жертв – сотрудники полиции и специальных служб. Ответственность за взрывы взяло на себя исламистское движение «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
Аэропорт Лондон-Сити не работает из-за протестующих
06 сентября 2016 10:15

Аэропорт Лондон-Сити не работает из-за протестующих

Жертвой очередного взрыва в Кабуле стал 1 человек, десятки ранены
06 сентября 2016 07:23

Жертвой очередного взрыва в Кабуле стал 1 человек, десятки ранены

В Израиле законодательно прекращено железнодорожное сообщение по субботам
06 сентября 2016 05:55

В Израиле законодательно прекращено железнодорожное сообщение по субботам