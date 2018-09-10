В Южной Каролине введён режим ЧС из-за шторма «Флоренс»

Новости США. Он движется от Бермудских островов в северо-западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надвигающаяся стихия слишком мощная, а ее дальнейший путь непредсказуем.
Новости США. Он движется от Бермудских островов в северо-западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надвигающаяся стихия слишком мощная, а ее дальнейший путь непредсказуем.
Власти штата готовятся к худшему сценарию, но все же надеются, что шторм не затронет территорию Южной Каролины.