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В Южной Каролине введён режим ЧС из-за шторма «Флоренс»

10 сентября 2018 06:51
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Новости США. Он движется от Бермудских островов в северо-западном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надвигающаяся стихия слишком мощная, а ее дальнейший путь непредсказуем.

В Южной Каролине введён режим ЧС из-за шторма «Флоренс»-1

Власти штата готовятся к худшему сценарию, но все же надеются, что шторм не затронет территорию Южной Каролины.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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