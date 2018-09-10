В Японии произошло около 120 повторных сейсмических толчков

Новости Японии. В стране возросло число жертв землетрясения в Хокайдо: более 40 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За двое суток произошло около 120 афтершоковых толчков. Сотрудники экстренных служб работают в круглосуточном режиме, чтобы обнаружить и спасти всех уцелевших.