В Японии произошло около 120 повторных сейсмических толчков

Новости Японии. В стране возросло число жертв землетрясения в Хокайдо: более 40 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В стране возросло число жертв землетрясения в Хокайдо: более 40 погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За двое суток произошло около 120 афтершоковых толчков. Сотрудники экстренных служб работают в круглосуточном режиме, чтобы обнаружить и спасти всех уцелевших.
В то же время в некоторых района страны уже удалось восстановить подачу электричества.