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В Японии произошло около 120 повторных сейсмических толчков

10 сентября 2018 06:56
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Новости Японии. В стране возросло число жертв землетрясения в Хокайдо: более 40 погибших,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Японии произошло около 120 повторных сейсмических толчков-1

За двое суток произошло около 120 афтершоковых толчков. Сотрудники экстренных служб работают в круглосуточном режиме, чтобы обнаружить и спасти всех уцелевших.

В Японии произошло около 120 повторных сейсмических толчков-4

В то же время в некоторых района страны уже удалось восстановить подачу электричества.

# Землетрясение в Японии # Фотофакт

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