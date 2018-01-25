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В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены

25 января 2018 08:05
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Новости Франции. Париж на грани природной катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за проливных дождей Сена вышла из берегов и с каждым днем захватывает всё больше суши.

В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены-1

Памятники постепенно скрываются под водой. Под угрозой затопления и Лувр. Экспозиции, расположенные на нижних этажах, закрывают, а экспонаты готовят к эвакуации. Граждан и путешественников просят не приближаться к реке. Судоходство приостановлено. В целях безопасности закрыты некоторые станции метро.

В последний раз французскую столицу затапливало в 2016 году. Тогда уровень воды поднялся до 6,5 метров. Не обошлось без жертв.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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