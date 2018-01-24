Разрушены более 300 домов: последствия мощного землетрясения на острове Ява

Новости Индонезии. Спасатели и местные жители индонезийской Явы разбирают завалы – это все, что осталось от их домов после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Спасатели и местные жители индонезийской Явы разбирают завалы – это все, что осталось от их домов после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, под обломками могут находиться пострадавшие. По последним оценкам, стихия уничтожила на острове не менее 300 строений, оставив без крова сотни людей.
Напоминаем, подземные толчки у острова Ява были зафиксированы 23 января. Их магнитуда составила 6 и 4.