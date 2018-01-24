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Разрушены более 300 домов: последствия мощного землетрясения на острове Ява

24 января 2018 19:50
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Новости Индонезии. Спасатели и местные жители индонезийской Явы разбирают завалы – это все, что осталось от их домов после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушены более 300 домов: последствия мощного землетрясения на острове Ява-1

Кроме того, под обломками могут находиться пострадавшие. По последним оценкам, стихия уничтожила на острове не менее 300 строений, оставив без крова сотни людей.

Разрушены более 300 домов: последствия мощного землетрясения на острове Ява-4

Напоминаем, подземные толчки у острова Ява были зафиксированы 23 января. Их магнитуда составила 6 и 4.

# Землетрясение # Фотофакт

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