Разрушены более 300 домов: последствия мощного землетрясения на острове Ява

Новости Индонезии. Спасатели и местные жители индонезийской Явы разбирают завалы – это все, что осталось от их домов после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, под обломками могут находиться пострадавшие. По последним оценкам, стихия уничтожила на острове не менее 300 строений, оставив без крова сотни людей.