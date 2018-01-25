В Петербурге после продолжительной болезни скончалась певица Людмила Сенчина

Новости России. В Петербурге на 68 году жизни скончалась Народная артистка России Людмила Сенчина.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера певицы, Людмила Сенчина умерла в больнице после продолжительной болезни, которая длилась полтора года.

В декабре 2017 года певица отметила свой 67 день рождения. Людмила Сенчина получила широкую известность, исполнив на «Голубом огоньке» песню «Золушка».

В 2002 году певица получила звание Народной артистки России.

Многие романсы, исполненные Сенчиной, стали хитами: «Целую ночь соловей нам насвистывал...», «Полынь», «Добрая сказка».

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