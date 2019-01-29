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В Мексике прогремел очередной взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод

29 января 2019 08:46
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Новости Мексики. Еще один взрыв прогремел в мексиканском штате Идальго из-за незаконной врезки в трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспыхнул пожар.

В Мексике прогремел очередной взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод -1

Место ЧП было оцеплено. Сейчас здесь работают военные, полиция, службы гражданской обороны, а также представители нефтяной компании. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Напомним, 18 января в этом же штате взрыв на трубопроводе унес жизни 115 человек. Только за этот месяц Минобороны Мексики обнаружило почти 1700 незаконных врезок в трубопроводы государственной нефтяной компании.

В Мексике прогремел очередной взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод -4

В Мексике прогремел очередной взрыв из-за незаконной врезки в трубопровод -6

# Взрыв # Фотофакт

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