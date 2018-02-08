В Париже бездомных пускают в мэрии округов чтобы спасти от холода

Новости Франции. Снегопады и минусовая температура в Париже угрожают бездомным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не дать людям погибнуть, в администрации города пошли на экстренные меры. За последние двое суток в нескольких департаментах региона Иль-де-Франс в рамках плана «Большие холода» были созданы около 600 новых мест размещения.