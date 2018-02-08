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В Париже бездомных пускают в мэрии округов чтобы спасти от холода

08 февраля 2018 10:38
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Новости Франции. Снегопады и минусовая температура в Париже угрожают бездомным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже бездомных пускают в мэрии округов чтобы спасти от холода-1

Чтобы не дать людям погибнуть, в администрации города пошли на экстренные меры. За последние двое суток в нескольких департаментах региона Иль-де-Франс в рамках плана «Большие холода»

были созданы около 600 новых мест размещения.

В Париже бездомных пускают в мэрии округов чтобы спасти от холода-4

Открыли свои двери нуждающимся на время морозов и в мэриях нескольких округов. По прогнозам синоптиков столбик термометра будет опускаться ниже нуля как минимум до субботы.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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