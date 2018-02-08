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В Китае из-за строительства метро обвалился кусок дороги: погибли 8 человек

08 февраля 2018 10:29
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Новости Китая. В городе Фошань на юге Китая обвалился участок дорожного полотна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате происшествия погибли 8 человек.

В Китае из-за строительства метро обвалился кусок дороги: погибли 8 человек-1

Девятерых пострадавших медики доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция. По данным правоохранителей, три местных жителя пропали без вести. Причиной обрушения дороги стали строительные работы: под этой магистралью прокладывают новую ветку метро.

# Фотофакт # Авария в Китае

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