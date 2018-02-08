В Китае из-за строительства метро обвалился кусок дороги: погибли 8 человек

Новости Китая. В городе Фошань на юге Китая обвалился участок дорожного полотна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девятерых пострадавших медики доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция. По данным правоохранителей, три местных жителя пропали без вести. Причиной обрушения дороги стали строительные работы: под этой магистралью прокладывают новую ветку метро.