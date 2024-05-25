В Папуа – Новой Гвинее продолжается масштабная поисково-спасательная операция

Масштабная поисково-спасательная операция уже больше суток продолжается в Папуа – Новой Гвинее после схода оползня. ЧП произошло накануне в отдаленной деревне. Сошедший сель накрыл более тысячи жилых домов, и сейчас под завалами могут находиться более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Груды камней и грязи завалили шоссе. Добираться к месту происшествия спасателям пришлось по воздуху. Поэтому первыми раскопки начали местные жители, которые уцелели. Спустя несколько часов к ним присоединились сотрудники экстренных служб, военные и даже строители. Очевидцы сообщают, что оползень буквально похоронил деревню. С каждым часом шансов найти выживших становится все меньше.