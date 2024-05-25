Прямой эфир

В Папуа – Новой Гвинее продолжается масштабная поисково-спасательная операция

25 мая 2024 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабная поисково-спасательная операция уже больше суток продолжается в Папуа – Новой Гвинее после схода оползня. ЧП произошло накануне в отдаленной деревне. Сошедший сель накрыл более тысячи жилых домов, и сейчас под завалами могут находиться более 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Папуа – Новой Гвинее продолжается масштабная поисково-спасательная операция-1

Груды камней и грязи завалили шоссе. Добираться к месту происшествия спасателям пришлось по воздуху. Поэтому первыми раскопки начали местные жители, которые уцелели. Спустя несколько часов к ним присоединились сотрудники экстренных служб, военные и даже строители. Очевидцы сообщают, что оползень буквально похоронил деревню. С каждым часом шансов найти выживших становится все меньше.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Вертолёт премьер-министра Армении совершил экстренную посадку
25 мая 2024 10:33

Вертолёт премьер-министра Армении совершил экстренную посадку

Песков: в РФ отсутствует потребность в мобилизации
25 мая 2024 10:01

Песков: в РФ отсутствует потребность в мобилизации

США выделили ещё 275 млн долларов Украине
25 мая 2024 07:55

США выделили ещё 275 млн долларов Украине