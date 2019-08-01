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В Папуа-Новой Гвинее от неизвестной инфекции скончались 35 пациентов одной больницы

01 августа 2019 08:46
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Новости Папуа-Новой Гвинеи. Какая именно инфекция унесла жизни людей, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Папуа-Новой Гвинее от неизвестной инфекции скончались 35 пациентов одной больницы-1

По предварительным данным, они погибли от бактерии, которая не позволяет организму воспринимать обычные антибиотики. Расследованием загадочных смертей занялись эксперты Всемирной организации здравоохранения. Ожидается, что в больнице объявят режим чрезвычайного положения.

В Папуа-Новой Гвинее от неизвестной инфекции скончались 35 пациентов одной больницы-4

# Заболевания # Фотофакт

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