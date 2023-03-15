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В Пакистане сторонники бывшего премьер-министра пострадали в ходе столкновений с полицией

15 марта 2023 12:44
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Новости Пакистана. Более 60 человек пострадали при ожесточенных столкновениях полиции со сторонниками бывшего премьер-министра Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане сторонники бывшего премьер-министра пострадали в ходе столкновений с полицией-1

Силовики попытались задержать политика в его резиденции в городе Лахор. Однако им оказали активное сопротивление тысячи единомышленников экс-главы правительства. Для разгона агрессивной толпы полицейские применили слезоточивый газ, водометы и даже резиновые пули. В МВД Пакистана заявили, что, несмотря на все акции протеста, экс-премьер будет арестован. Его обвиняют в незаконном обогащении от продажи подарков, полученных им от иностранных высокопоставленных лиц, когда он находился при исполнении служебных обязанностей.

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# Акции протеста # Имран Хан # Новости Пакистана # Фотофакт

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