В Пакистане сторонники бывшего премьер-министра пострадали в ходе столкновений с полицией

Новости Пакистана. Более 60 человек пострадали при ожесточенных столкновениях полиции со сторонниками бывшего премьер-министра Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силовики попытались задержать политика в его резиденции в городе Лахор. Однако им оказали активное сопротивление тысячи единомышленников экс-главы правительства. Для разгона агрессивной толпы полицейские применили слезоточивый газ, водометы и даже резиновые пули. В МВД Пакистана заявили, что, несмотря на все акции протеста, экс-премьер будет арестован. Его обвиняют в незаконном обогащении от продажи подарков, полученных им от иностранных высокопоставленных лиц, когда он находился при исполнении служебных обязанностей.