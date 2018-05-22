В Пакистане от 40-градусной жары погибли 65 человек

Новости Пакистана. В городе Карачи за последние три дня погибли 65 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина такого количества смертей - небывалая жара. Столбики термометров стремятся к отметке 40 градусов. И, судя по прогнозам синоптиков, это еще не предельный показатель.

Чаще всего местные жители гибли от теплового удара, не получив помощи медиков. В группе риска оказались дети и люди пожилого возраста. Усугубляет ситуацию то, что жара совпала с отключениями электроэнергии и исламским священным месяцем Рамадом, когда большинство мусульман не едят и не пьют в течение дня.