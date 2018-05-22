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Кубинские СМИ сообщили о смерти ещё одной женщины, выжившей в авиакатастрофе

22 мая 2018 09:48
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Новости Кубы. За жизни еще двух пациенток борются более 20 специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубинские СМИ сообщили о смерти ещё одной женщины, выжившей в авиакатастрофе-1

Состояние пострадавших критическое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Напомним, крушение самолёта на Кубе произошло 18 мая.

Кубинские СМИ сообщили о смерти ещё одной женщины, выжившей в авиакатастрофе-4

Кубинские СМИ сообщили о смерти ещё одной женщины, выжившей в авиакатастрофе-6

Воздушное судно упало, вскоре после вылета из аэропорта. Причины трагедии до сих пор не названы. Бортовые самописцы пока не расшифрованы.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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