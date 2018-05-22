Кубинские СМИ сообщили о смерти ещё одной женщины, выжившей в авиакатастрофе

Новости Кубы. За жизни еще двух пациенток борются более 20 специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние пострадавших критическое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Напомним, крушение самолёта на Кубе произошло 18 мая.