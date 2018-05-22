Кубинские СМИ сообщили о смерти ещё одной женщины, выжившей в авиакатастрофе

Новости Кубы. За жизни еще двух пациенток борются более 20 специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. За жизни еще двух пациенток борются более 20 специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состояние пострадавших критическое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Напомним, крушение самолёта на Кубе произошло 18 мая.
Воздушное судно упало, вскоре после вылета из аэропорта. Причины трагедии до сих пор не названы. Бортовые самописцы пока не расшифрованы.