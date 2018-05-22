В Германии начнут спасать утопающих с помощью дронов

Новости Германии. К беспилотным летательным аппаратам будут крепить воздушные подушки, которые могут надуваться при соприкосновении с поверхностью воды,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Новости Германии. К беспилотным летательным аппаратам будут крепить воздушные подушки, которые могут надуваться при соприкосновении с поверхностью воды,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Это поможет тонущим продержаться до приезда спасателей. Благодаря возможности развивать высокую скорость, дроны смогут приближаться к пловцу в считанные минуты.
Такие новшества начнут использовать с началом купального сезона на побережье Балтийского моря.