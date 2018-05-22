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В Германии начнут спасать утопающих с помощью дронов

22 мая 2018 07:25
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Новости Германии. К беспилотным летательным аппаратам будут крепить воздушные подушки, которые могут надуваться при соприкосновении с поверхностью воды,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Германии начнут спасать утопающих с помощью дронов-1

Это поможет тонущим продержаться до приезда спасателей. Благодаря возможности развивать высокую скорость, дроны смогут приближаться к пловцу в считанные минуты.

В Германии начнут спасать утопающих с помощью дронов-4

Такие новшества начнут использовать с началом купального сезона на побережье Балтийского моря.

# Утопления # Фотофакт

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