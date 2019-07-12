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В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов

12 июля 2019 11:57
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Новости Пакистана. Растет число жертв столкновения поездов в Пакистане. По последним данным, погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов-1

Еще около 100 местных жителей пострадали. Не исключено, что число погибших может возрасти, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, ЧП произошло накануне. Пассажирский состав врезался в стоящий на путях товарный поезд. По предварительным данным, один из поездов двигался не по своему пути.

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов-4

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов-6

В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов-8

# Авария # Фотофакт

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