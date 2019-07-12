В Пакистане более 20 человек погибли при столкновении двух поездов

Новости Пакистана. Растет число жертв столкновения поездов в Пакистане. По последним данным, погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще около 100 местных жителей пострадали. Не исключено, что число погибших может возрасти, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.

Напомним, ЧП произошло накануне. Пассажирский состав врезался в стоящий на путях товарный поезд. По предварительным данным, один из поездов двигался не по своему пути.