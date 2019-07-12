Уже 25 погибших: в Иркутской области объявлен день траура по жертвам масштабного наводнения

Новости России. В Иркутской области 12 июля объявлен день траура по погибшим от масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории всего региона приспустят флаги.

Напомним, паводки в регионе начались в конце и юня. В зону бедствия попали 103 населенных пункта. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек, около 500 попали в больницы, еще девять числятся пропавшими без вести.

Нанесен колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Его оценивают почти в 5 миллионов долларов. Разрушены сотни километров дорог. На их восстановление уйдет без малого 13 миллионов долларов. В регионе все еще действует режим чрезвычайной ситуации. На пострадавших территориях продолжают разбор завалов.