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В Бразилии из-за ливней прорвало плотину: 300 жителей в зоне опасности

12 июля 2019 08:16
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Новости Бразилии. На востоке Бразилии прорвало плотину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с мощными ливнями, которые испытывали регион в течение нескольких дней.

В Бразилии из-за ливней прорвало плотину: 300 жителей в зоне опасности-1

Спасатели эвакуируют жителей двух соседних городов в пункты временного пребывания. В зоне потенциального подтопления проживают около 300 человек. Спасательную операцию затрудняет сильный паводок, из-за которого нарушено движение транспорта, дороги затоплены.

Напомним, в январе 2019 года на юго-востоке страны также прорвало дамбу. Жертвами стихии стали более 240 человек, еще несколько десятков до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Бразилии из-за ливней прорвало плотину: 300 жителей в зоне опасности-4

В Бразилии из-за ливней прорвало плотину: 300 жителей в зоне опасности-6

# Наводнение # Фотофакт

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