В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия

Новости США. В Нью-Йорке в эти минуты проходит внеочередное заседание Совбеза ООН. Заместитель генсекретаря организации призвал Совет безопасности к ответу на действия Пхеньяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошедшее испытание водородного боезаряда он назвал провокациями КНДР. Представитель США при ООН, известная своей негативной позицией по отношению к Северной Корее, призвала участников встречи к максимально жестким мерам.