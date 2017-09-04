В ответ на действия Пхеньяна Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия

Новости США. В Нью-Йорке в эти минуты проходит внеочередное заседание Совбеза ООН. Заместитель генсекретаря организации призвал Совет безопасности к ответу на действия Пхеньяна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прошедшее испытание водородного боезаряда он назвал провокациями КНДР. Представитель США при ООН, известная своей негативной позицией по отношению к Северной Корее, призвала участников встречи к максимально жестким мерам.
В то же время постпред России при ООН заявил, что продолжение Ким Чен Ыном нынешней линии грозит серьезными последствиями для самого Пхеньяна. Однако военного решения проблем Корейского полуострова не существует.
Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза
Напоминаем, экстренной встречи Совбеза ООН потребовали Токио, Сеул, Лондон и Вашингтон. По мнению властей Южной Кореи, беспокоиться есть о чем. Разведка республики предоставила данные о том, что КНДР готовит новый ракетный пуск. В ответ на действия Пхеньяна Дональд Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия.