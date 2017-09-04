Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза

Новости Северной Кореи. Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы накануне. Причем заряд, по громким сообщениям местных СМИ, может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету. Подобную той, которая на минувшей неделе впервые в истории испытаний КНДР смогла пролететь над Японией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим через полчаса стартует экстренное заседание совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Его созыва потребовали Токио, Сеул, Лондон и Вашингтон. По мнению властей Южной Кореи, беспокоиться есть о чем. Разведка республики предоставила данные о том, что КНДР готовит новый ракетный пуск. В ответ на действия Пхеньяна Дональд Трамп заявил о готовности США применить все меры: от политических до ядерного оружия.