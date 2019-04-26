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Ким Чен Ын покинул Владивосток, сократив программу пребывания в России

26 апреля 2019 11:40
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Новости России. Ким Чен Ын покинул Россию раньше, чем ожидалось. Лидер КНДР по неизвестным причинам сократил программу во Владивостоке и уехал из города на своем бронепоезде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром на вокзале прошла официальная церемония прощания с северокорейским лидером.

Во Владивостоке завершился саммит России и КНДР: что обсуждали Путин и Ким Чен Ын

Напомним, накануне во Владивостоке состоялась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. В ходе переговоров обсуждались темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын покинул Владивосток, сократив программу пребывания в России -1

# Международная политика # Фотофакт

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