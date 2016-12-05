Прямой эфир

В отеле пакистанского города Карачи произошел пожар: погибли 11 человек

05 декабря 2016 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. Пожар в одном из отелей Пакистана унес жизни 11 человек. Еще 70 – пострадали. Инцидент произошел рано утром, в городе Карачи.

Возгорание началось в помещении кухни, после чего пламя быстро распространилось по всем этажам гостиницы, в результате чего постояльцы были заблокированы в своих номерах. Некоторые выпрыгивали из окон, другие спускались по канатам из простыней.

Специалисты, прибывшие на место происшествия, смогли локализовать пожар лишь спустя три часа. Причины случившегося выясняются, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Ван дер Беллен одержал победу на президентских выборах в Австрии
05 декабря 2016 07:22

Александр Ван дер Беллен одержал победу на президентских выборах в Австрии

Страшная авария под Ханты-Мансийском: погибли 10 детей
05 декабря 2016 06:05

Страшная авария под Ханты-Мансийском: погибли 10 детей

Дал по морде кенгуру, чтобы спасти собаку: необычная драка в Австралии
04 декабря 2016 15:06

Дал по морде кенгуру, чтобы спасти собаку: необычная драка в Австралии