В отеле пакистанского города Карачи произошел пожар: погибли 11 человек

Новости Пакистана. Пожар в одном из отелей Пакистана унес жизни 11 человек. Еще 70 – пострадали. Инцидент произошел рано утром, в городе Карачи.

Возгорание началось в помещении кухни, после чего пламя быстро распространилось по всем этажам гостиницы, в результате чего постояльцы были заблокированы в своих номерах. Некоторые выпрыгивали из окон, другие спускались по канатам из простыней.

Специалисты, прибывшие на место происшествия, смогли локализовать пожар лишь спустя три часа. Причины случившегося выясняются, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.