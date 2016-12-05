Новости Австрии. Александр Ван дер Беллен одержал победу на президентских выборах в Австрии. В соответствии с предварительными результатами повторного голосования во втором туре, независимый кандидат набрал более 51% голосов.

И хотя официальный итог выборов будет объявлен чуть позже, Ван дер Беллена уже поздравляют с победой местные власти и некоторые международные политики. Австрийцев призывали прийти на участки для голосования уже третий раз за год, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.