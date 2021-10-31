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В отеле Хургады отравились 40 российских туристов

31 октября 2021 11:40
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Новости Египта. В Хургаде выясняют причины массового отравления туристов. 40 человек – все они граждане России – попали в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все заболевшие, большая часть из которых дети, были постояльцами одного отеля.  

В отеле Хургады отравились 40 российских туристов-1

Сообщается, что четырех человек уже выписали. Остальные остаются под наблюдением медиков. Состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет.  

В отеле Хургады отравились 40 российских туристов-4

По заявлению египетской прокуратуры, за нарушение санитарных норм отель закрыт на неопределенный срок. Туристов расселили в другие отели. Владельцу курорта грозят не только крупные финансовые штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии. Власти планируют завести уголовное дело.  

# Массовое отравление # Фотофакт

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