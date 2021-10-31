В отеле Хургады отравились 40 российских туристов
Новости Египта. В Хургаде выясняют причины массового отравления туристов. 40 человек – все они граждане России – попали в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все заболевшие, большая часть из которых дети, были постояльцами одного отеля.
Сообщается, что четырех человек уже выписали. Остальные остаются под наблюдением медиков. Состояние всех заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет.
По заявлению египетской прокуратуры, за нарушение санитарных норм отель закрыт на неопределенный срок. Туристов расселили в другие отели. Владельцу курорта грозят не только крупные финансовые штрафы, но и полное закрытие с отзывом лицензии. Власти планируют завести уголовное дело.