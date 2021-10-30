Молдова договорилась с «Газпромом» о возобновлении поставок газа

Новости Молдовы. Молдова решила проблему с газом. Правительство страны договорилось с «Газпромом» о продлении контракта на поставки топлива. При новых условиях стоимость будет в два раза ниже рыночной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны уже согласовали цену на ноябрь: она составит 450 долларов за 1 000 кубометров, при этом в дальнейшем она может снижаться. Предыдущий контракт Молдовы с «Газпромом» закончился в конце сентября. Из-за этого в стране возник дефицит газа, часть предприятий была переведена на мазут, страна даже объявила режим ЧП. Нынешние договоренности, достигнутые между сторонами, будут в силе еще как минимум 5 лет.