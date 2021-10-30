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В первый день саммита «Большой двадцатки» в Риме состоялось две акции протеста

30 октября 2021 17:57
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Новости Италии. В Риме подходит к концу первый день саммита G20. Участники уже обсудили пандемию и ее последствия, однако вопрос вызывает тема климата. Интерес к ней подогрели экоактивисты, которые устраивают одну акцию за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В первый день саммита «Большой двадцатки» в Риме состоялось две акции протеста-1

Движение Fridays For Future стало зачинщиком протеста, цель которого – обратить внимание «Большой двадцатки» на мировые экологические проблемы. Растяжки «Вы G20, мы – будущее» и лозунги о митингах как вынужденной мере – очередная просьба о внимании к возможной катастрофе.  

В первый день саммита «Большой двадцатки» в Риме состоялось две акции протеста-4

Одновременно с этим в Риме проходит и другая акция. Манифестация Итальянской коммунистической партии против курса нынешнего правительства Марио Драги, председателя Совета министров Италии.  

В первый день саммита «Большой двадцатки» в Риме состоялось две акции протеста-7

Полиция сообщает, что демонстрация прошла без происшествий.  

# Международная политика # Марио Драги # Фотофакт

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