В первый день саммита «Большой двадцатки» в Риме состоялось две акции протеста

Новости Италии. В Риме подходит к концу первый день саммита G20. Участники уже обсудили пандемию и ее последствия, однако вопрос вызывает тема климата. Интерес к ней подогрели экоактивисты, которые устраивают одну акцию за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.