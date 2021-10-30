В первый день саммита «Большой двадцатки» в Риме состоялось две акции протеста
Новости Италии. В Риме подходит к концу первый день саммита G20. Участники уже обсудили пандемию и ее последствия, однако вопрос вызывает тема климата. Интерес к ней подогрели экоактивисты, которые устраивают одну акцию за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Движение Fridays For Future стало зачинщиком протеста, цель которого – обратить внимание «Большой двадцатки» на мировые экологические проблемы. Растяжки «Вы G20, мы – будущее» и лозунги о митингах как вынужденной мере – очередная просьба о внимании к возможной катастрофе.
Одновременно с этим в Риме проходит и другая акция. Манифестация Итальянской коммунистической партии против курса нынешнего правительства Марио Драги, председателя Совета министров Италии.
Полиция сообщает, что демонстрация прошла без происшествий.