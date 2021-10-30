Во Франции проходят демонстрации против обязательной вакцинации для медиков

Особый гнев активистов вызывает обязательная вакцинация для медиков и необходимость наличия ковид-паспортов. Санитарные пропуска во Франции требуются для посещения ресторанов, крупных торговых центров, кинотеатров, концертных залов, а также для совершения авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния. Нововведения в стране люди называют «диктатурой здоровья» и прекращать шествия выходного дня не собираются. Первый подобный марш прошел 17 июля и собрал более 100 тысяч участников.