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В основе – рукописные зарисовки и заметки. Незаконченную симфонию Бетховена дописали с помощью нейросети

10 октября 2021 11:52
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Искусственный интеллект завершил незаконченную симфонию Бетховена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе – несколько рукописных зарисовок и заметок известного композитора.  

В основе – рукописные зарисовки и заметки. Незаконченную симфонию Бетховена дописали с помощью нейросети-1

Столь необычный проект разработал программист из швейцарской политехнической школы Лозанны. Он создал его с помощью специальной нейросети, на написание которой потратил 10 лет. Финальную версию симфонии представили на прошлой неделе. В нее также внес правки композитор, после чего музыка зазвучала на публике.  

# Музыка # Людвиг Ван Бетховен # Фотофакт

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