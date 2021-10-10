В основе – рукописные зарисовки и заметки. Незаконченную симфонию Бетховена дописали с помощью нейросети

Искусственный интеллект завершил незаконченную симфонию Бетховена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе – несколько рукописных зарисовок и заметок известного композитора.

Столь необычный проект разработал программист из швейцарской политехнической школы Лозанны. Он создал его с помощью специальной нейросети, на написание которой потратил 10 лет. Финальную версию симфонии представили на прошлой неделе. В нее также внес правки композитор, после чего музыка зазвучала на публике.