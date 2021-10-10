В Риме на акции протеста против ковид-сертификатов полиция применила водомёты

Новости Италии. В Риме полиция применила водометы против протестующих. Пострадали по меньшей мере три человека – двое участников акции и полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре итальянской столицы собрались около 10 тысяч человек. Они выступали против введения ковид-сертификатов и требовали их отмены. Италия станет первой страной в Европе, где уже с 15 октября начнет действовать «зеленый пропуск» COVID-19. Документ подтверждает наличие прививки у человека, и он обязателен для всех работников как частного, так и государственного секторов.