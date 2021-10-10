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В Риме на акции протеста против ковид-сертификатов полиция применила водомёты

10 октября 2021 11:30
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Новости Италии. В Риме полиция применила водометы против протестующих. Пострадали по меньшей мере три человека – двое участников акции и полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Риме на акции протеста против ковид-сертификатов полиция применила водомёты-1

В центре итальянской столицы собрались около 10 тысяч человек. Они выступали против введения ковид-сертификатов и требовали их отмены. Италия станет первой страной в Европе, где уже с 15 октября начнет действовать «зеленый пропуск» COVID-19. Документ подтверждает наличие прививки у человека, и он обязателен для всех работников как частного, так и государственного секторов.  

# Коронавирус # Фотофакт

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