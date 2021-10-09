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Джо Байден сообщил, что США примут 125 тысяч беженцев

09 октября 2021 18:35
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Новости США. США в два раза увеличили квоту на прием беженцев. Джо Байден сообщил, что теперь Штаты примут 125 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден сообщил, что США примут 125 тысяч беженцев-1

Произойдет это в новом финансовом году, который начался в Америке с 1 октября. Решение по беженцам было принято из гуманитарных соображений и отвечает национальным интересам, сообщил американский лидер. При этом 10 тысяч беженцев вашингтонская администрация намерена принять из стран Европы и Центральной Азии.

# Беженцы # Джо Байден # Фотофакт

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