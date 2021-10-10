В Татарстане разбился самолёт. 16 человек погибли, шестеро в тяжёлом состоянии в больнице

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их уже госпитализировали в больницы Мензелинска и Набережных Челнов. Теперь их жизни находятся в руках врачей, а также под личным контролем министра здравоохранения России. Одной из возможных причин падения самолета стал перегруз. На борту находились 20 парашютистов и несколько членов экипажа. Легкий самолет принадлежит местному аэроклубу. О каких-либо проблемах во время полета пилот не докладывал.