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В Татарстане разбился самолёт. 16 человек погибли, шестеро в тяжёлом состоянии в больнице

10 октября 2021 11:43
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Новости России. В результате жесткой посадки самолета в Татарстане 16 человек погибли, шестеро получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Татарстане разбился самолёт. 16 человек погибли, шестеро в тяжёлом состоянии в больнице-1

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их уже госпитализировали в больницы Мензелинска и Набережных Челнов. Теперь их жизни находятся в руках врачей, а также под личным контролем министра здравоохранения России. Одной из возможных причин падения самолета стал перегруз. На борту находились 20 парашютистов и несколько членов экипажа. Легкий самолет принадлежит местному аэроклубу. О каких-либо проблемах во время полета пилот не докладывал.  

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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