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В одной из больниц Тайваня вспыхнул пожар: 9 человек погибли

13 августа 2018 12:35
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Новости Тайваня. На севере Тайваня в одной из больниц вспыхнул сильный пожар: 9 погибших, еще 16 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло на седьмом этаже здания.

В одной из больниц Тайваня вспыхнул пожар: 9 человек погибли-1

Прибывшие на место пожарные эвакуировали пациентов и персонал больницы. В ликвидации огня принимали участие более 240 спасателей. В настоящее время огонь потушен. Причина возгорания пока не установлена.

В одной из больниц Тайваня вспыхнул пожар: 9 человек погибли-4

По предварительным данным, специалисты не исключают, что произошло замыкание в медицинской кровати с электрическим приводом.

# Пожар в больнице # Фотофакт

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