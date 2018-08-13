В одной из больниц Тайваня вспыхнул пожар: 9 человек погибли

Новости Тайваня. На севере Тайваня в одной из больниц вспыхнул сильный пожар: 9 погибших, еще 16 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло на седьмом этаже здания.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали пациентов и персонал больницы. В ликвидации огня принимали участие более 240 спасателей. В настоящее время огонь потушен. Причина возгорания пока не установлена.